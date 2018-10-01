В Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson

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Вертолёт Robinson потерпел крушение в Иркутской области и упал в реку Витим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
В Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson
  • © David Wall/Danita Delimont/globallookpress.com

Уточняется, что на борту вертолёта находился один человек.

«По предварительным данным, вертолёт упал в реку Витим. Ведутся поиски пилота, находившегося на борту воздушного судна», — проинформировал представитель штаба.

В ночь на 3 сентября стало известно, что в Иркутской области Ми-8 перестал выходить на связь и пропал с радаров. Позднее были найдены обломки вертолёта. Три члена экипажа погибли

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