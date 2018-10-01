В Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson
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Уточняется, что на борту вертолёта находился один человек.
«По предварительным данным, вертолёт упал в реку Витим. Ведутся поиски пилота, находившегося на борту воздушного судна», — проинформировал представитель штаба.
В ночь на 3 сентября стало известно, что в Иркутской области Ми-8 перестал выходить на связь и пропал с радаров. Позднее были найдены обломки вертолёта. Три члена экипажа погибли.