В Иркутской области потерпел крушение вертолёт Robinson

Вертолёт Robinson потерпел крушение в Иркутской области и упал в реку Витим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

© David Wall/Danita Delimont/globallookpress.com

Уточняется, что на борту вертолёта находился один человек. «По предварительным данным, вертолёт упал в реку Витим. Ведутся поиски пилота, находившегося на борту воздушного судна», — проинформировал представитель штаба. В ночь на 3 сентября стало известно, что в Иркутской области Ми-8 перестал выходить на связь и пропал с радаров. Позднее были найдены обломки вертолёта. Три члена экипажа погибли.