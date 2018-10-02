В Новокузнецке произошло ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей
«По предварительным данным, первоначально произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ. После удара ВАЗ отбросило на попутный Hyundai Solaris. Следом в них врезался УАЗ «Патриот», — приводит РИА Новости сообщение.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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