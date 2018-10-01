Оренбургская область присоединится к Всероссийскому экономическому диктанту 4 октября

Оренбургская область примет участие в образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» 4 октября, сообщает RIA56.

Проверить свои знания можно будет на четырёх площадках, в том числе в госуниверситете и аграрном университете, а также в школе №1 Медногорска и на базе Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС».

По словам организаторов, главная цель диктанта — просветительская.

На данный момент зарегистрировано более 1200 региональных площадок в 83 субъектах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Всероссийский экономический диктант пройдёт 4 октября в Подмосковье.