Всероссийский экономический диктант пройдёт 4 октября в Подмосковье
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Основной площадкой будет Московский государственный областной университет.
Главная цель акции — определить и повысить уровень экономической грамотности граждан. Участие добровольно и бесплатно.
Как рассказали в пресс-службе вуза, условия одинаковы для всех и составлены в двух вариантах для очной встречи и в одном варианте для проведения онлайн.
В 2017 году диктант написали более 59 тыс. человек в 80 регионах.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Большой этнографический диктант пройдёт 2 ноября в Удмуртии.