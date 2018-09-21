Всероссийский экономический диктант пройдёт 4 октября в Подмосковье

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Всероссийский экономический диктант пройдёт 4 октября в Московской области, сообщает телеканал «360».
Всероссийский экономический диктант пройдёт 4 октября в Подмосковье
  • © РИА Новости

Основной площадкой будет Московский государственный областной университет.

Главная цель акции — определить и повысить уровень экономической грамотности граждан. Участие добровольно и бесплатно.

Как рассказали в пресс-службе вуза, условия одинаковы для всех и составлены в двух вариантах для очной встречи и в одном варианте для проведения онлайн.

В 2017 году диктант написали более 59 тыс. человек в 80 регионах.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что Большой этнографический диктант пройдёт 2 ноября в Удмуртии.

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