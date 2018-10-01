В Адыгее спасли туриста, упавшего в ледниковую трещину при восхождении на Фишт
- РИА Новости
Поисково-спасательная операция была проведена 30 сентября.
«Пострадавшего обнаружили случайные свидетели происшествия. Они сообщили, что самого парня не видно, но слышен был его зов о помощи», — заявили в ведомстве.
Сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда подняли туриста на поверхность. Он получил множественные травмы и был госпитализирован.
Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.