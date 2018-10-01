В Адыгее спасли туриста, упавшего в ледниковую трещину при восхождении на Фишт

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В Адыгее спасли туриста, который упал в ледниковую трещину при восхождении на Фишт, передаёт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В Адыгее спасли туриста, упавшего в ледниковую трещину при восхождении на Фишт
  • РИА Новости

Поисково-спасательная операция была проведена 30 сентября.

«Пострадавшего обнаружили случайные свидетели происшествия. Они сообщили, что самого парня не видно, но слышен был его зов о помощи», — заявили в ведомстве.

Сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда подняли туриста на поверхность. Он получил множественные травмы и был госпитализирован.

Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.

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