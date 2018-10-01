МАК расследует крушение вертолёта в Иркутской области
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расследует крушение вертолёта Robinson в Иркутской области, передаёт газета «Известия».
- © ГУ МЧС по Иркутской области
Как заявили в МАК, уже сформирована комиссия.
«Комиссия приступила к работе», — добавили в комитете.
Ранее мэр города Бодайбо Евгений Юмашев заявил, что на борту упавшего в Иркутской области вертолёта находились два человека.
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