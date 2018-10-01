МАК расследует крушение вертолёта в Иркутской области

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расследует крушение вертолёта Robinson в Иркутской области, передаёт газета «Известия».
МАК расследует крушение вертолёта в Иркутской области
  • © ГУ МЧС по Иркутской области

Как заявили в МАК, уже сформирована комиссия.

«Комиссия приступила к работе», — добавили в комитете.

Ранее мэр города Бодайбо Евгений Юмашев заявил, что на борту упавшего в Иркутской области вертолёта находились два человека.

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