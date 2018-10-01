Власти назвали число находившихся на борту упавшего в Иркутской области вертолёта

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Мэр города Бодайбо Евгений Юмашев заявил, что на борту упавшего в Иркутской области вертолёта находились два человека.
Власти назвали число находившихся на борту упавшего в Иркутской области вертолёта
  • РИА Новости

«Вертолёт задел линию электропередачи, на месте падения видны следы обрыва. На борту находились два человека — пилот и бортмеханик. Вертолёт частный, принадлежит золотодобывающей компании», — цитирует РИА Новости Юмашева.

Он также отметил, что в районе крушения вертолёта в настоящее время облачно и идёт мокрый снег.

Ранее стало известно, что в Иркутской области вертолёт Robinson потерпел крушение и упал в реку Витим.

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