Mitsubishi отзывает более 144 тысяч автомобилей в России из-за неполадок

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Автомобилестроительная компания Mitsubishi отзывает более 144 тысяч автомобилей в России в связи с возможным снижением эффективности стояночного тормоза.
Mitsubishi отзывает более 144 тысяч автомобилей в России из-за неполадок
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Об этом сообщили в Росстандарте.

«Отзыву подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года, с VIN-кодами согласно приложению», — отметили там.

Ранее производитель отозвал из России 226 гибридных автомобилей серии Prius марки Toyota из-за проблем с проводкой.

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