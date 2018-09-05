Toyota отозвала из России около 230 автомобилей из-за проблем с проводкой

Производитель отозвал из России 226 гибридных автомобилей серии Prius марки Toyota из-за проблем с проводкой. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского офиса Toyota.

Были отозваны автомобили, произведённые с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.

«Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. Но последние не поставлялись в Россию», — пояснили в пресс-службе российского офиса Toyota.

В октябре 2016 года Росстандарт отозвал более 219 тыс. автомобилей, в том числе серии Toyota Prius. Отзыв был связан с особенностями расположения выходного патрубка угольного абсорбера, который мог спровоцировать образование трещин на топливном баке.

Кроме этого, за 2016 и 2017 годы Toyota отозвала более 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за вероятной неисправности водительской подушки безопасности и 18 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами.