Toyota отозвала из России около 230 автомобилей из-за проблем с проводкой

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Производитель отозвал из России 226 гибридных автомобилей серии Prius марки Toyota из-за проблем с проводкой. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского офиса Toyota.
Toyota отозвала из России около 230 автомобилей из-за проблем с проводкой
  • © Reuters

Были отозваны автомобили, произведённые с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.

«Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. Но последние не поставлялись в Россию», — пояснили в пресс-службе российского офиса Toyota.

В октябре 2016 года Росстандарт отозвал более 219 тыс. автомобилей, в том числе серии Toyota Prius. Отзыв был связан с особенностями расположения выходного патрубка угольного абсорбера, который мог спровоцировать образование трещин на топливном баке.

Кроме этого, за 2016 и 2017 годы Toyota отозвала более 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за вероятной неисправности водительской подушки безопасности и 18 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами.

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