Toyota отозвала из России около 230 автомобилей из-за проблем с проводкой
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Были отозваны автомобили, произведённые с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.
«Проблема затрагивает гибридные версии Pruis и С-HR. Но последние не поставлялись в Россию», — пояснили в пресс-службе российского офиса Toyota.
В октябре 2016 года Росстандарт отозвал более 219 тыс. автомобилей, в том числе серии Toyota Prius. Отзыв был связан с особенностями расположения выходного патрубка угольного абсорбера, который мог спровоцировать образование трещин на топливном баке.
Кроме этого, за 2016 и 2017 годы Toyota отозвала более 9,3 тыс. пикапов Hilux из-за вероятной неисправности водительской подушки безопасности и 18 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами.