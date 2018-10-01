В Совфеде оценили запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту

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Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с изданием «Крыминформ» прокомментировала запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту.
В Совфеде оценили запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Сегодня начало грузового сообщения является одной из составляющих не только удешевления себестоимости товаров и большей доступности рынка, но ещё и первой ласточкой того, что в ближайшее время по Крымскому мосту пойдут поезда», — заявила она.

Ковитиди также подчеркнула, что мост — крупнейшая транспортная артерия полуострова и существенный импульс для его развития.

Со своей стороны, депутат Верховного совета Республики Крым Алексей Черняк в беседе с ФАН отметил, что запуск движения грузового транспорта — это ещё один мощный экономический толчок, которого очень многие ждали.

Как полагает Черняк, это ускорит процесс строительства, реконструкции и ремонта инфраструктурных объектов.

«Плюс всё это будет стоить дешевле», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

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