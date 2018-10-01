Усманов рассказал о последнем в России олигархе

Предприниматель Алишер Усманов в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что в России, по его мнению, остался всего один олигарх.

«Я слово «олигарх» вообще терпеть не могу, потому что в нём есть ущербное для мужчины звание... Олигарх — это человек, который всё взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился. Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится. Он олигарх», — сказал Усманов.

По его словам, этот человек, имя которого он называть не стал, потерял всё, кроме одной компании.

В апреле журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Усманов вошёл в десятку рейтинга.