Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Журнал Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России.

Отмечается, что первое место занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд.

На втором месте оказался председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с состоянием $18,7 млрд, на третьем — председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон ($18 млрд).

Также в десятку вошли президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($16,4 млрд), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($16 млрд), президент «Интеррос» Владимир Потанин ($15,9 млрд), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд) председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд).

В 2017 году рейтинг возглавил Леонид Михельсон.