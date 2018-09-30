В МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении с лопатой на ребёнка в Калининграде

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на восьмилетнего ребёнка в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Им оказался ранее судимый мужчина без определённого места жительства 1969 года рождения, который проживал в заброшенном строении в районе промзоны. Предварительно установлено, что он состоит на психиатрическом учёте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту нападения на ребёнка в Калининграде.

По данным следствия, в садовом товариществе «Чайка» в Калининграде обнаружили восьмилетнего мальчика с рублеными ранами в области головы. По словам ребёнка, неизвестный мужчина нанёс ему удары лопатой, когда он шёл на автобусную остановку.

Также Nation News сообщал, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения на полицейского.