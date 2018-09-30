В Якутии приостановили поиски совершившего жёсткую посадку вертолёта
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного специалиста группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Якутии Ксению Рахматуллину.
«В связи с погодными условиями спасатели на вездеходе приостановили поиски пилота до наступления рассвета», — сообщила она.
Ранее сообщалось, что в Якутии спасатели с помощью вездеходной техники добрались до горы, где произошло ЧП с вертолётом.
29 сентября в Якутии совершил жёсткую посадку частный вертолёт Robinson, в результате чего пострадал пилот.