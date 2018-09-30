Россияне завоевали медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Болгарии

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Россияне завоевали медали на VIII чемпионате мира среди юношей и юниоров и на IV чемпионате мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту в Болгарии. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии.
Россияне завоевали медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Болгарии
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В состав национальной команды вошли представители республики Тимур Савельев и Карина Бочкарёва.

26 сентября состоялись соревнования в подъёме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. В финальном забеге старшей возрастной группы весь пьедестал заняли россиянки, в том числе Бочкарёва, которая завоевала бронзовую медаль.

27 сентября команды принимали участие в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. По итогам финального забега победителем стал Савельев.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что команда Черноморского флота стала победителем чемпионата Вооружённых сил России по футболу.

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