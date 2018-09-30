В Тверской области завели дело после гибели двух взрослых и ребёнка при пожаре

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В Тверской области завели уголовное дело после гибели двух взрослых и ребёнка при пожаре, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Тверской области завели дело после гибели двух взрослых и ребёнка при пожаре
  • РИА Новости

Статья — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар в одном из домов Ржева произошёл вечером 27 сентября. Погибли 57-летний мужчина, 41-летняя женщина и трёхлетний мальчик.

При осмотре выяснилось, что в одноэтажном строении с печным отоплением и без электричества было две квартиры, в одной из которых никто не проживал.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи решили проверить чиновников администрации Ноябрьска из-за пожара в общежитии.

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