На Сахалине следователи начали проверку по факту смерти полицейского в здании МВД

В Сахалинской области следователи начали проверку по факту смерти полицейского в здании МВД России, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на региональное СУ СК.

30 сентября поступила информация, что в одном из кабинетов в здании ОМВД России по Александровск-Сахалинскому району найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением.

В настоящее время на месте работают следователь-криминалист и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального СК.

По итогам проверки планируется принять процессуальное решение, передаёт URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Москве суд назначил обвиняемому в убийстве полицейского два месяца ареста.