На Сахалине следователи начали проверку по факту смерти полицейского в здании МВД
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30 сентября поступила информация, что в одном из кабинетов в здании ОМВД России по Александровск-Сахалинскому району найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением.
В настоящее время на месте работают следователь-криминалист и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел регионального СК.
По итогам проверки планируется принять процессуальное решение, передаёт URA.RU.
Ранее сообщалось, что в Москве суд назначил обвиняемому в убийстве полицейского два месяца ареста.