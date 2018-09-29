По факту ДТП с участием автобуса в Подмосковье возбуждено уголовное дело

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в подмосковных Луховицах возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По факту ДТП следственным отделом ОМВД России по городскому округу Луховицы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим, шесть человек были госпитализированы.

При этом отмечалось, что по факту ДТП прокуратура начала проверку.

11 сентября ВашГород.ру передавал, что в ДТП в Кемеровской области погибли два человека.