Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку по факту аварии с участием автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП в Луховицком районе Подмосковья», — отметили там.

Как подчёркивает агентство со ссылкой на областной Минздрав, медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим, шесть человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате ДТП перевернулся автобус.

Также Newinform передавал, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Астраханской области погибли шесть человек.