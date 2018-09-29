Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом в Подмосковье

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Прокуратура Московской области начала проверку по факту аварии с участием автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом в Подмосковье
  • © ГУМЧС РФ по Московской области

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП в Луховицком районе Подмосковья», — отметили там.

Как подчёркивает агентство со ссылкой на областной Минздрав, медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим, шесть человек госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате ДТП перевернулся автобус.

Также Newinform передавал, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Астраханской области погибли шесть человек.

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