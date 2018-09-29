Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом в Подмосковье
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«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП в Луховицком районе Подмосковья», — отметили там.
Как подчёркивает агентство со ссылкой на областной Минздрав, медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим, шесть человек госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в результате ДТП перевернулся автобус.
Также Newinform передавал, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Астраханской области погибли шесть человек.