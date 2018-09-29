В Подмосковье в результате ДТП перевернулся автобус

Автобус перевернулся в результате столкновения с автомобилем в Московской области, сообщили в областном управлении МВД.

«ДТП произошло на 127 километре трассы М-5 «Урал»​​​. В результате столкновения с автомобилем опрокинулся автобус», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что в результате аварии есть пострадавшие, в настоящее время их число уточняется.

На месте ДТП затруднено движение транспорта.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Крыма.

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