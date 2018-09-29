В Подмосковье в результате ДТП перевернулся автобус
«ДТП произошло на 127 километре трассы М-5 «Урал». В результате столкновения с автомобилем опрокинулся автобус», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Там отметили, что в результате аварии есть пострадавшие, в настоящее время их число уточняется.
На месте ДТП затруднено движение транспорта.
Ранее пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Крыма.
Newinform также передавал, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Астраханской области погибли шесть человек.