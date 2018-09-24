Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Крыму

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Пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Крыма, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Крыму
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По предварительным данным, ВАЗ-2101 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом. Погибли пятеро пассажиров легкового автомобиля.

В экстренных службах проинформировали, что авария произошла примерно в 15:15 мск в районе села Каштановка.

Ранее пять человек погибли при столкновении Renault Logan и «газели» под Саратовом.

В марте URA.RU передавало, что в дорожно-транспортном происшествии в Челябинске погибли четыре человека.

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