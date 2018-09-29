В России приступили к испытаниям запускаемого внутри ракеты БПЛА

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В России приступили к лётным испытаниям беспилотного летательного аппарата, запускаемого внутри ракеты. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
В России приступили к испытаниям запускаемого внутри ракеты БПЛА
  • © tecmash.ru

«Разработка ведётся, работу выполняет НПО «Сплав» совместно с инозаказчиком по его техническому заданию. Уже приступили к лётным испытаниям опытных образцов этого БПЛА», — цитирует его ТАСС.

По данным агентства, опытные образцы нового беспилотника запускаются в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что все корабли Черноморского флота, базирующиеся в Севастопольской бухте, провели учения по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника.

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