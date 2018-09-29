Елабуга и Сарапул подписали соглашение о сотрудничестве и стали городами-побратимами
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Теперь эти города стали побратимами.
Подписанный документ предусматривает обмен опытом в вопросах оказания медпомощи населению, развития дошкольного образования, укрепления связей между учреждениями культуры.
Также планируется обмен опытом в сфере экономики и инвестиционной деятельности.
Кроме того, соглашение предусматривает совместное решение вопросов жилищного строительства, архитектуры, благоустройства территорий.
Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае.