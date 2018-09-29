Елабуга и Сарапул подписали соглашение о сотрудничестве и стали городами-побратимами

Главы Сарапула и Елабуги Александр Ессен и Геннадий Емельянов заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Госсовета.

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Теперь эти города стали побратимами. Подписанный документ предусматривает обмен опытом в вопросах оказания медпомощи населению, развития дошкольного образования, укрепления связей между учреждениями культуры. Также планируется обмен опытом в сфере экономики и инвестиционной деятельности. Кроме того, соглашение предусматривает совместное решение вопросов жилищного строительства, архитектуры, благоустройства территорий. Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область заключила соглашения о сотрудничестве в Китае.