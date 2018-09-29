В ЯНАО прокуратура проверяет постановление, по которому не привитых от кори детей не пускают в школу

Прокуратура Ноябрьска проверяет обоснованность постановления Роспотребнадзора о запрете посещения образовательных учреждений детьми и взрослыми, не привитыми от кори. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяну Трубицину.

«Мы выясняем обстоятельства заболеваемости детей, выясняем, с кем они контактировали и были ли основания признать очагом именно весь город», — сказала она.

По её словам, проверку завершат в кратчайшие сроки. Также будет дана юридическая оценка законности принятого органами Роспотребнадзора решения.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургской гимназии №5 продлили карантин по менингиту до 2 октября.