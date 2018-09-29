В Якутии нашли тела двух пропавших геологов
- РИА Новости
Геологи ушли на работы 1 августа. 12 сентября они перестали выходить на связь.
«Ориентировочно в 60 км от Приленска в местности «Салоли» была обнаружена палатка. 28.09.2018 двое потерявшихся были найдены в 40 км от вездехода, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В 400 метрах от палатки спасатели нашли затонувший вездеход и тела двух геологов.
Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.