В Якутии нашли тела двух пропавших геологов

Спасатели нашли группу из четырёх геологов, которые отправлялись для проведения геологоразведочных работ в Булунский район. Выжили только двое специалистов, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

Геологи ушли на работы 1 августа. 12 сентября они перестали выходить на связь.

«Ориентировочно в 60 км от Приленска в местности «Салоли» была обнаружена палатка. 28.09.2018 двое потерявшихся были найдены в 40 км от вездехода, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 400 метрах от палатки спасатели нашли затонувший вездеход и тела двух геологов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.