В Якутии нашли тела двух пропавших геологов

Короткая ссылка
Спасатели нашли группу из четырёх геологов, которые отправлялись для проведения геологоразведочных работ в Булунский район. Выжили только двое специалистов, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.
В Якутии нашли тела двух пропавших геологов
  • РИА Новости

Геологи ушли на работы 1 августа. 12 сентября они перестали выходить на связь.

«Ориентировочно в 60 км от Приленска в местности «Салоли» была обнаружена палатка. 28.09.2018 двое потерявшихся были найдены в 40 км от вездехода, состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 400 метрах от палатки спасатели нашли затонувший вездеход и тела двух геологов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить