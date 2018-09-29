В Сочи вынесли приговор обвиняемому в ложных сообщениях о готовящихся терактах
- РИА Новости
12 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112» и заявил о «минировании» трёх клубов.
Как отметили в ведомстве, в результате мужчина дезорганизовал деятельность органов внутренних дел, отвлёк силы и средства на проверку ложной информации.
Хальзова приговорили к трём годам в колонии-поселении. Вердикт вступил в силу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело из-за ложного минирования больницы.