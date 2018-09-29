В Сочи вынесли приговор обвиняемому в ложных сообщениях о готовящихся терактах

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В Сочи вынесли приговор 31-летнему Максиму Хальзову, обвиняемому в ложных сообщениях о готовящихся терактах, передаёт телеканал «360» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
В Сочи вынесли приговор обвиняемому в ложных сообщениях о готовящихся терактах
  • РИА Новости

12 апреля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112» и заявил о «минировании» трёх клубов.

Как отметили в ведомстве, в результате мужчина дезорганизовал деятельность органов внутренних дел, отвлёк силы и средства на проверку ложной информации.

Хальзова приговорили к трём годам в колонии-поселении. Вердикт вступил в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело из-за ложного минирования больницы.

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