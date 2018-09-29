Продажи электрокаров в России выросли на 27% в августе
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Показатель увеличивается семь месяцев подряд.
Согласно результатам января-августа, объём рынка новых электромобилей в стране достиг 86 единиц. По сравнению с прошлым годом рост составил 72%.
Наибольшей популярностью пользуется Nissan Leaf — 44 автомобиля. Второе место занимает Tesla, третье — Renault Twizy.
На начало июля 2018 года в России насчитывалось около 2,5 тыс. электрокаров.
Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы использования электромобилей в России.