В Казани изберут меру пресечения задержанному за избиение подростка-инвалида
- РИА Новости
На данный момент он помещён в изолятор временного содержания.
Уголовное дело завели по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью.
Заявление в полицию поступило 19 сентября. По имеющимся данным, подросток проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить матери, а та сказала ему обратиться к взрослым за помощью. Мальчик попросил помочь мужчину, который начал его бить.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида.