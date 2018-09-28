В Казани изберут меру пресечения задержанному за избиение подростка-инвалида

В Казани изберут меру пресечения мужчине, задержанному за избиение подростка-инвалида, сообщает «Реальное время» со ссылкой на МВД России.

На данный момент он помещён в изолятор временного содержания.

Уголовное дело завели по статье об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью.

Заявление в полицию поступило 19 сентября. По имеющимся данным, подросток проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить матери, а та сказала ему обратиться к взрослым за помощью. Мальчик попросил помочь мужчину, который начал его бить.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области установили личности подростков, подозреваемых в избиении инвалида.