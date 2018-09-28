Эксперты рассказали о мошенниках, торгующих «новыми iPhone» в интернете

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Эксперты рассказали о всплеске регистрации доменов сайтов, предлагающих купить iPhone XS и iPhone XS Max. Некоторые из этих ресурсов создаются мошенниками и киберпреступниками, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Group-IB.
Эксперты рассказали о мошенниках, торгующих «новыми iPhone» в интернете
  • РИА Новости

По имеющимся данным, за последние три месяца зарегистрировано примерно 5 тыс. таких доменов. Часть нацелена исключительно на обман потенциальных покупателей.

Некоторые сайты являются копиями страниц реально существующих магазинов, другие — откровенно мошенническими. Злоумышленники могут завлекать жертв с помощью навязчивой рекламы и «скидок» до 80%.

Кроме того, выявлены сайты перекупщиков, торгующих «серыми» устройствами.

«В сентябре этого года количество созданных фишинговых ресурсов, ориентированных на пользователей продуктов компании Apple, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 800 ресурсов», — отметили эксперты.

28 сентября в России официально начались продажи новых iPhone.

Ранее сообщалось, что первый покупатель нового iPhone на Тверской простоял в очереди 2,5 часа.

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