В Алтайском крае раскрыли убийство 19-летней давности
- © sledcom.ru
По словам следователей, поиски подозреваемого сильно усложнил тот факт, что он переехал в Казахстан и все эти годы жил там под вымышленным именем. Мужчину задержали 5 сентября.
Преступление было совершено в ночь на 1 января 1999 года. В квартиру подозреваемого пришёл потерпевший и попытался продать ему несколько вещей. Произошла потасовка, в результате которой потерпевший скончался.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подросток подозревается в убийстве.