В Алтайском крае раскрыли убийство 19-летней давности

Короткая ссылка
В Барнауле раскрыли убийство, совершённое 19 лет назад. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Алтайскому краю.
В Алтайском крае раскрыли убийство 19-летней давности
  • © sledcom.ru

По словам следователей, поиски подозреваемого сильно усложнил тот факт, что он переехал в Казахстан и все эти годы жил там под вымышленным именем. Мужчину задержали 5 сентября.

Преступление было совершено в ночь на 1 января 1999 года. В квартиру подозреваемого пришёл потерпевший и попытался продать ему несколько вещей. Произошла потасовка, в результате которой потерпевший скончался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подросток подозревается в убийстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить