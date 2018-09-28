В Алтайском крае раскрыли убийство 19-летней давности

В Барнауле раскрыли убийство, совершённое 19 лет назад. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Алтайскому краю.

По словам следователей, поиски подозреваемого сильно усложнил тот факт, что он переехал в Казахстан и все эти годы жил там под вымышленным именем. Мужчину задержали 5 сентября.

Преступление было совершено в ночь на 1 января 1999 года. В квартиру подозреваемого пришёл потерпевший и попытался продать ему несколько вещей. Произошла потасовка, в результате которой потерпевший скончался.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области подросток подозревается в убийстве.