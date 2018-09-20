В Свердловской области подросток подозревается в убийстве

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В Первоуральске 16-летний подросток подозревается в убийстве 42-летнего мужчины, сообщает URA.RU.
В Свердловской области подросток подозревается в убийстве
  • РИА Новости

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

«Установлен подозреваемый — несовершеннолетний, ему грозит до 10 лет заключения», — заявил Шульга.

В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения.

По данным следователей, подросток ударил мужчину в лицо, от чего пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Спустя сутки мужчина умер в больнице.

Ранее Nation News сообщал, что в Карелии организовали проверку после сообщений об избиении двух школьниц сверстницами.

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