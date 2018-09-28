В Москве арестован бывший главред «Милицейской волны»

В Москве Таганский суд арестовал бывшего главного редактора радиостанции «Милицейская волна» Андрея Кулакова по обвинению в крупном мошенничестве.

«Таганским судом в отношении Кулакова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе проверки были получены сведения, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ «Объединённая редакция МВД России».

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.