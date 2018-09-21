Подозреваемый в мошенничестве глава группы компаний «Компьюлинк» арестован

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы арестовал президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

По её словам, в отношении Ляща избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября.

В пресс-службе компании заявили, что появившаяся в СМИ информация о якобы связи интереса следствия к «Компьюлинку» и лично к Лящу с хищениями в корпорации «Ростех» не соответствует действительности.

Там также подчеркнули, что «Компьюлинк» не реализовывала проекты для «Ростеха», а все возникшие к главе группы вопросы не имеют отношения к её основной деятельности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить