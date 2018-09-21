Подозреваемый в мошенничестве глава группы компаний «Компьюлинк» арестован

Тверской суд Москвы арестовал президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

По её словам, в отношении Ляща избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября.

В пресс-службе компании заявили, что появившаяся в СМИ информация о якобы связи интереса следствия к «Компьюлинку» и лично к Лящу с хищениями в корпорации «Ростех» не соответствует действительности.

Там также подчеркнули, что «Компьюлинк» не реализовывала проекты для «Ростеха», а все возникшие к главе группы вопросы не имеют отношения к её основной деятельности.