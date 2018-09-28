В Севастополе рекультивируют часть мусорного полигона

В Севастополе приняли решение рекультивировать первую и вторую очереди полигона твёрдых коммунальных отходов в Первомайской балке.

Власти города распорядились выделить субсидию обществу с ограниченной ответственностью «Благоустройство города Севастополь» для проведения соответствующих работ.

«Предоставляется субсидия — 21,8 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ», — уточнил и. о. директора департамента городского хозяйства Эдуард Кольцов, которого цитирует «Новый Севастополь».

В 2017 году были введены в эксплуатацию третья и четвёртая карты полигона, что позволит накапливать мусор в течение семи-восьми лет.

По словам губернатора Дмитрия Овсянникова, следующий логичный шаг — это привлечение инвестора на территорию полигона для переработки либо сжигания мусора.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинск привезли дополнительную технику для сбора мусора.