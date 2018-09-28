Андрей Костюк назначен главой Росавтодора

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк возглавил ведомство.

Об этом сообщается в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина.

«Назначить Костюка Андрея Александровича руководителем Федерального дорожного агентства, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что бывший временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко назначен на должность замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.