Экс-командир рассказал о батальоне, в котором служил Чепига

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Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко в разговоре с RT рассказал о батальоне, в котором служил Александр Чепига.
Экс-командир рассказал о батальоне, в котором служил Чепига
  • © Reuters

«Он выпустился в 2001 году. Я тогда командовал этим батальоном. Первый у него был порядковый номер... Я принял этот батальон, когда они уже были на третьем курсе. Полтора года я ими командовал», — сказал Боржко.

По его словам, информации о Чепиге мало, так как всё засекречено.

«Мы готовим полевых офицеров. Мотострелковые подразделения, воздушно-десантные войска, спецназ частично, горников готовим, арктиков — в Заполярье. Но это пехота. Это не спецсилы, не спецслужбы», — заявил он.

Боржко добавил, что считает бредом сообщения о том, что Чепига может быть причастен к делу об отравлении Скрипалей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию о якобы настоящем имени «подозреваемого» по делу Скрипалей Руслана Боширова вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в британском Солсбери.

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