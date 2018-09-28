Мантуров назвал объём совершённых с помощью системы такс-фри в России покупок

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что с помощью механизма такс-фри в стране за пять месяцев было оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд рублей.
Мантуров назвал объём совершённых с помощью системы такс-фри в России покупок
  • © РИА Новости

«На сегодняшний день в проекте участвуют почти 300 магазинов, а за пять месяцев его реализации оформлено 47 тыс. чеков на сумму 4,7 млрд рублей. При этом средний чек покупки составил 100 тыс. рублей», — цитирует его Интерфакс.

Министр также подчеркнул, что подобные показатели обусловлены в том числе и тем, что всё больше иностранных граждан, находящихся в России, узнают о функционировании такс-фри.

Ранее сообщалось, что российское правительство расширило список магазинов, при покупке товаров в которых иностранцы, выезжая из страны, смогут получать компенсацию по налогу на добавленную стоимость.

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