В Минтруде опровергли сообщения об изменении формулы расчёта пенсий

В Минтруде заявили, что в Основных направлениях деятельности правительства (ОНДП) речь идёт о новом порядке индексации пенсий с 2019 года, а не об изменении формулы расчёта страховых пенсий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что новый порядок индексации пенсий необходим в связи с принятыми поправками в законодательство.

Данную информацию также подтвердили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее в газете «Ведомости» появились данные о том, что правительство якобы изменит формулу расчёта пенсий.

27 сентября Государственная дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса России. Согласно документу, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией средства будут зачислять в бюджет Пенсионного фонда России. Отмечается, что новая норма Бюджетного кодекса вступит в силу с 1 января 2019 года.

В конце августа глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в перспективе властям необходимо ставить задачу достижения величины пенсий в 70% от заработной платы.