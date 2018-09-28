В Минтруде опровергли сообщения об изменении формулы расчёта пенсий
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что новый порядок индексации пенсий необходим в связи с принятыми поправками в законодательство.
Данную информацию также подтвердили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ранее в газете «Ведомости» появились данные о том, что правительство якобы изменит формулу расчёта пенсий.
27 сентября Государственная дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса России. Согласно документу, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией средства будут зачислять в бюджет Пенсионного фонда России. Отмечается, что новая норма Бюджетного кодекса вступит в силу с 1 января 2019 года.
В конце августа глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в перспективе властям необходимо ставить задачу достижения величины пенсий в 70% от заработной платы.