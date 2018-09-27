Власти Подмосковья рассказали о главных вызовах в работе
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Он отметил, что регион должен быть сильным, здоровым и чистым.
«Сильное — это рабочие места, это экономика. Это то, что позволит нам поменять ситуацию и в здравоохранении», — сказал Воробьёв.
По его словам, чистое Подмосковье — это природа, рекультивация старых полигонов, реабилитация рек.
Особое внимание Воробьёв обратил на вопросы экологии.
Ранее новый министр культуры Московской области Нармин Ширалиева рассказала о планах работы.