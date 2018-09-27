Власти Подмосковья рассказали о главных вызовах в работе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о главных вызовах в работе.
Власти Подмосковья рассказали о главных вызовах в работе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Он отметил, что регион должен быть сильным, здоровым и чистым.

«Сильное — это рабочие места, это экономика. Это то, что позволит нам поменять ситуацию и в здравоохранении», — сказал Воробьёв.

По его словам, чистое Подмосковье — это природа, рекультивация старых полигонов, реабилитация рек.

Особое внимание Воробьёв обратил на вопросы экологии.

Ранее новый министр культуры Московской области Нармин Ширалиева рассказала о планах работы.

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