Власти Подмосковья рассказали о главных вызовах в работе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о главных вызовах в работе.

Он отметил, что регион должен быть сильным, здоровым и чистым.

«Сильное — это рабочие места, это экономика. Это то, что позволит нам поменять ситуацию и в здравоохранении», — сказал Воробьёв.

По его словам, чистое Подмосковье — это природа, рекультивация старых полигонов, реабилитация рек.

Особое внимание Воробьёв обратил на вопросы экологии.

Ранее новый министр культуры Московской области Нармин Ширалиева рассказала о планах работы.