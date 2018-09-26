Новый министр культуры Подмосковья рассказала о планах работы

Новый министр культуры Московской области Нармин Ширалиева рассказала о планах работы, сообщает телеканал «360».

По её словам, в первую очередь нужно опираться на огромный историко-культурный потенциал региона.

«Каждый город Подмосковья обладает своей художественной ценностью, роскошью, своей «ризницей», в которой и самые известные имена, и какие-то находки», — отметила Ширалиева.

Она также заявила, что продолжится реализация программы по ремонту и восстановлению сельских домов культуры, ускорится «перезагрузка» библиотек.

Кроме того, сказала министр, нужно сделать так, чтобы высокое искусство было доступно каждому жителю региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходит выставка «Пленники красоты. Генрих Семирадский и художники позднего академизма».

Также progorod43.ru сообщал, что Вятский художественный музей имени Васнецовых в Кирове закрыли до 15 декабря 2018 года на ремонт.