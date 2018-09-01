На выставке в Подмосковье покажут картины из Третьяковской галереи и Русского музея

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На выставке в Московской области покажут картины из Третьяковской галереи, Русского музея и Переяславль-Залесского музея-заповедника, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального правительства.
На выставке в Подмосковье покажут картины из Третьяковской галереи и Русского музея
  • РИА Новости

Экспозиция организована к 100-летию Серпуховского историко-художественного музея. Она получила название «Пленники красоты. Генрих Семирадский и художники позднего академизма».

Посетители смогут увидеть 34 работы.

Также запланированы тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, занятия по копированию картин.

Выставка пройдёт с 5 сентября по 5 декабря.

Ранее m24 сообщало, что в парке «Зарядье» состоится выставка «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Третьяковской галереи».

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