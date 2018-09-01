На выставке в Подмосковье покажут картины из Третьяковской галереи и Русского музея
- РИА Новости
Экспозиция организована к 100-летию Серпуховского историко-художественного музея. Она получила название «Пленники красоты. Генрих Семирадский и художники позднего академизма».
Посетители смогут увидеть 34 работы.
Также запланированы тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, занятия по копированию картин.
Выставка пройдёт с 5 сентября по 5 декабря.
Ранее m24 сообщало, что в парке «Зарядье» состоится выставка «Изображая Россию. Пейзажная живопись из собрания Третьяковской галереи».