На Урале завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции

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В Свердловской области завели уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, сообщает URA.RU.
На Урале завели дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции
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Как заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга, такое решение принято с целью тщательной проверки доводов двоих несовершеннолетних подростков о том, что в июле 2018 года к ним якобы применили насилие сотрудники органов внутренних дел.

«В рамках расследования следствием СКР будет проведён комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на самое тщательное выяснение всех обстоятельств и объективной картины произошедшего», — сказал Шульга.

По его словам, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника колонии в Новотроицке Оренбургской области подозревается в совершении противоправных действий в отношении заключённых.

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