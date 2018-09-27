Источник: на НПЗ в Ярославле произошёл пожар

На Ярославском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По предоставленным данным, на заводе загорелись две установки по очистке бензина.

Отмечается, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

«Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник.

В июле URA.RU сообщало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.