Источник: на НПЗ в Ярославле произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По предоставленным данным, на заводе загорелись две установки по очистке бензина.
Отмечается, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано.
«Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник.
В июле URA.RU сообщало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.