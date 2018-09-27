Источник: на НПЗ в Ярославле произошёл пожар

Короткая ссылка
На Ярославском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание.
Источник: на НПЗ в Ярославле произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По предоставленным данным, на заводе загорелись две установки по очистке бензина.

Отмечается, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

«Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник.

В июле URA.RU сообщало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить