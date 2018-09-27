В Удмуртии заявили о росте средней зарплаты на 11,6%

В Удмуртии заявили о росте средней заработной платы на 11,6%. За семь месяцев 2018 года она превысила 31 тыс. рублей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального органа Федеральной службы государственной статистики.

В июле больше всех получали сотрудники компаний, занятых добычей полезных ископаемых (свыше 51 тыс. рублей), и сотрудники страховых и финансовых организаций (свыше 50 тыс.).

Работники сельского и лесного хозяйства зарабатывали в среднем 22,8 тыс. рублей.

В Приволжском федеральном округе регион занимает шестое место. Лидирует Пермский край (более 34 тыс.). Затем идут Татарстан, Самарская область, Башкирия и Нижегородская область.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Росстат заявил о снижении суммарной задолженности по зарплате в августе.