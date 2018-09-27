Кудрин подтвердил, что Орешкин может возглавить ЦСР

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин подтвердил, что на должность главы Центра стратегических разработок может быть назначен министр экономического развития Максим Орешкин.

«Действительно, у нас некая смена в руководстве ЦСР планируется​​​. В связи с моим переходом на работу в Счётную палату я действительно объявил о том, что оставлю пост председателя совета директоров фонда, и, может быть, сейчас рассматриваются варианты перехода на эту позицию Орешкина. Мне кажется, это будет очень сильный и интересный инструмент в руках Минэкономразвития для решения и разработки новых программ. Мне кажется, это правительству и Минэкономразвитию нужно», — рассказал Кудрин в интервью каналу «Россия 24».

Он отметил, что характер работы ЦСР может измениться, так как может появиться «больше заказов от правительства».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Орешкин сменит Кудрина на посту главы Центра стратегических разработок.