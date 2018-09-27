Николаев вступил в должность губернатора Якутии

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Айсен Николаев официально вступил в должность губернатора Якутии в четверг, 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Николаев вступил в должность губернатора Якутии
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Отмечается, что полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил Николаева после церемонии инаугурации.

«Доверие людей — это и есть та сила, с помощью которой можно менять жизнь республики. Именно на доверие людей надо опираться... Мы будем рядом с вами в этой работе», — сказал он.

Ранее стало известно, что губернатор Амурской области Василий Орлов официально вступил в должность.

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