В Северо-Курильске зарегистрирован пеплопад от вулкана Эбеко

В городе Северо-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области произошёл пеплопад после выброса пепла вулканом Эбеко.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Сегодня в 18:10 (10:10 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в Северо-Курильске зарегистрирован пеплопад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкан Эбеко, расположенный в 7 км от Северо-Курильска, не просматривается.

«Ощущался слабый запах сероводорода. На очистку города от пепла выехали две автоцистерны МКП «Автодор». Угрозы для жизнедеятельности населения нет», — добавили в МЧС.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах.