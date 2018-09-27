Опрос: большинство россиян считают, что сейчас не время брать кредиты

Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, большинство россиян считают, что сейчас не лучшее время для оформления кредитов и совершения крупных покупок.

В ходе опроса 69% респондентов ответили, что сейчас «скорее плохое» время для оформления кредитов. При этом 15% опрошенных считают наоборот, ещё 16% затруднились ответить.

Также 54% россиян выразили мнение, что сейчас лучше отложить совершение крупных покупок. Ещё 29% респондентов заявили, что время для покупок сейчас «скорее хорошее». В свою очередь, 17% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что россияне предпочитают копить, а не брать кредиты.