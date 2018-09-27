Опрос: большинство россиян считают, что сейчас не время брать кредиты

Короткая ссылка
Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, большинство россиян считают, что сейчас не лучшее время для оформления кредитов и совершения крупных покупок.
Опрос: большинство россиян считают, что сейчас не время брать кредиты
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

В ходе опроса 69% респондентов ответили, что сейчас «скорее плохое» время для оформления кредитов. При этом 15% опрошенных считают наоборот, ещё 16% затруднились ответить.

Также 54% россиян выразили мнение, что сейчас лучше отложить совершение крупных покупок. Ещё 29% респондентов заявили, что время для покупок сейчас «скорее хорошее». В свою очередь, 17% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что россияне предпочитают копить, а не брать кредиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить