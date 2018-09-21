Опрос: россияне предпочитают копить, а не брать кредиты

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Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), россияне предпочитают копить, а не брать кредиты, сообщает РИА Новости.
Опрос: россияне предпочитают копить, а не брать кредиты
  • РИА Новости

Отмечается, что большинство опрошенных, а именно 59%, заявили, что скорее накопят необходимую сумму и затем купят вещь, чем возьмут кредит.

30% респондентов предпочитают сразу купить нужную вещь и расплачиваться за неё постепенно, 11% затруднились с ответом.

По данным ФОМ, почти три четверти (74%) опрошенных считают, что кредит следует брать в последнюю очередь, только при острой необходимости. Для 14% кредитование является нормальной практикой.

Отмечается, что 51% респондентов полагают, что государство должно в исключительных случаях помогать заёмщикам, которые не могут расплатиться по кредитам, еще 18% считают, что такая помощь должна оказываться в любом случае. 22% считают, что заёмщики, оказавшиеся в подобной ситуации, должны сами решать проблему.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в 104 населённых пунктах 53 регионов России.

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