Эксперт оценил инициативу по ограничению кредитной нагрузки россиян

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Полина Полетаева
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик в беседе с RT прокомментировал предложение по ограничению кредитной нагрузки россиян.
Эксперт оценил инициативу по ограничению кредитной нагрузки россиян
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я думаю, что эта инициатива принесёт пользу, учитывая, что в ряде сегментов экономики мы наблюдаем признаки высокой закредитованности. Нет достаточной финансовой грамотности, чтобы справиться с возросшим долговым бременем у населения. Существуют также издержки работы банковской системы, когда многие банки идут на навязывание кредитов даже несмотря на долговое бремя», — сказал он.

Эксперт считает, что инициатива целесообразна, но нуждается в доработке.

«Важно правильно её вымерить. Здесь много тонкостей. Учитывая опыт последнего десятилетия, уровень долговой нагрузки существенно возрос, это требует определённого урегулирования и осторожности», — заявил он.

Ранее газета «Известия» сообщила, что комитет Госдумы по финансовому рынку готовит поправки в законодательство, в которых банкам и микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать россиянам кредиты, если платежи по ним превысят половину дохода.

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