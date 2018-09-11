Эксперт оценил инициативу по ограничению кредитной нагрузки россиян
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«Я думаю, что эта инициатива принесёт пользу, учитывая, что в ряде сегментов экономики мы наблюдаем признаки высокой закредитованности. Нет достаточной финансовой грамотности, чтобы справиться с возросшим долговым бременем у населения. Существуют также издержки работы банковской системы, когда многие банки идут на навязывание кредитов даже несмотря на долговое бремя», — сказал он.
Эксперт считает, что инициатива целесообразна, но нуждается в доработке.
«Важно правильно её вымерить. Здесь много тонкостей. Учитывая опыт последнего десятилетия, уровень долговой нагрузки существенно возрос, это требует определённого урегулирования и осторожности», — заявил он.
Ранее газета «Известия» сообщила, что комитет Госдумы по финансовому рынку готовит поправки в законодательство, в которых банкам и микрофинансовым организациям (МФО) запретят выдавать россиянам кредиты, если платежи по ним превысят половину дохода.